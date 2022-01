Moro, il volantino Br venduto all’asta per 32.760 euro. Lo ha comprato un privato per telefono (Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ stata venduta all’asta per 32.760 euro una copia a ciclostile del volantino originale con il quale le Brigate Rosse annunciarono il rapimento dello statista democristiano Aldo Moro e l’uccisione della sua scorta in via Fani il 16 marzo 1978. La vendita organizzata da Bertolami Fine Arts di Roma Il lotto numero 43 del catalogo “Autografi & Memorabilia” è stato aggiudicato oggi pomeriggio durante la vendita organizzata dalla casa d’aste Bertolami Fine Arts di Roma, che nelle scorse settimane era stata preceduta da numerose polemiche. LEGGI ANCHE Rapimento Moro: all'asta il volantino originale delle Br che rivendicò il sequestro e la strage di via Fani Via Fani, l'ira di Bernardi (Associazione vittime): «Ignobile mettere all'asta il volantino delle Br» La ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ stata vendutaper 32.760una copia a ciclostile deloriginale con il quale le Brigate Rosse annunciarono il rapimento dello statista democristiano Aldoe l’uccisione della sua scorta in via Fani il 16 marzo 1978. La vendita organizzata da Bertolami Fine Arts di Roma Il lotto numero 43 del catalogo “Autografi & Memorabilia” è stato aggiudicato oggi pomeriggio durante la vendita organizzata dalla casa d’aste Bertolami Fine Arts di Roma, che nelle scorse settimane era stata preceduta da numerose polemiche. LEGGI ANCHE Rapimento: all'asta iloriginale delle Br che rivendicò il sequestro e la strage di via Fani Via Fani, l'ira di Bernardi (Associazione vittime): «Ignobile mettere all'asta ildelle Br» La ...

Advertising

LaStampa : Volantino che rivendica il rapimento di Aldo Moro venduto all’asta per 32.760 euro - SecolodItalia1 : Moro, il volantino Br venduto all’asta per 32.760 euro. Lo ha comprato un privato per telefono… - messveneto : Volantino che rivendica il rapimento di Aldo Moro venduto all’asta per 32.760 euro: Si tratta di una copia a ciclos… - lifestyleblogit : Rapimento Moro, volantino Br venduto per 32.760 euro - - QdSit : E' stata venduta all'asta per 32.760 euro una copia a ciclostile del volantino originale con il quale le Brigate Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Moro volantino Rapimento Moro, volantino Br venduto per 32.760 euro ...Arts di Roma E' stata venduta all'asta per 32.760 euro una copia a ciclostile del volantino originale con il quale le Brigate Rosse annunciarono il rapimento dello statista democristiano Aldo Moro e ...

Si discute molto ma si decide poco Il volantino delle Br sul rapimento di Aldo Moro messo all'asta a 1300 euro è... Chissà cosa penserebbe della partita quirinalizia che sta entrando nel vivo in questi giorni. La politica negli ultimi.

Rapimento Moro, volantino Br venduto per 32.760 euro Adnkronos Rapimento Moro, volantino Br venduto per 32.760 euro (Adnkronos) – E’ stata venduta all’asta per 32.760 euro una copia a ciclostile del volantino originale con il quale le Brigate Rosse annunciarono il rapimento dello statista democristiano Aldo Moro e ...

Che prezzo ha la memoria? Il volantino delle Br del rapimento Moro venduto all'asta Il volantino, con 80 righe di testo scritte su entrambe le pagine ... "Giovedì 16 marzo un nucleo armato delle Brigate Rosse ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente ...

...Arts di Roma E' stata venduta all'asta per 32.760 euro una copia a ciclostile deloriginale con il quale le Brigate Rosse annunciarono il rapimento dello statista democristiano Aldoe ...Ildelle Br sul rapimento di Aldomesso all'asta a 1300 euro è... Chissà cosa penserebbe della partita quirinalizia che sta entrando nel vivo in questi giorni. La politica negli ultimi.(Adnkronos) – E’ stata venduta all’asta per 32.760 euro una copia a ciclostile del volantino originale con il quale le Brigate Rosse annunciarono il rapimento dello statista democristiano Aldo Moro e ...Il volantino, con 80 righe di testo scritte su entrambe le pagine ... "Giovedì 16 marzo un nucleo armato delle Brigate Rosse ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente ...