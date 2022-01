Morata Barcellona, l’agente al lavoro: operazione complicata (Di giovedì 27 gennaio 2022) Morata Barcellona: l’agente Juanma Lopez in giornata è stato nella sede dell’Atletico Madrid. L’affare resta complicato l’agente Juanma Lopez in giornata è stato nella sede dell’Atletico Madrid per tentare di sbloccare l’operazione Morata-Barça, come scritto da Marca e altri siti spagnoli. Come riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, l’affare rimane molto complicato: è davvero difficile che Morata giochi nel Barcellona di Xavi. Il centravanti della Juventus sempre più verso la permanenza a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022)Juanma Lopez in giornata è stato nella sede dell’Atletico Madrid. L’affare resta complicatoJuanma Lopez in giornata è stato nella sede dell’Atletico Madrid per tentare di sbloccare l’-Barça, come scritto da Marca e altri siti spagnoli. Come riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, l’affare rimane molto complicato: è davvero difficile chegiochi neldi Xavi. Il centravanti della Juventus sempre più verso la permanenza a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tancredipalmeri : Agenti di Morata in sede dell’Atletico per sbloccare il passaggio al Barcellona - DiMarzio : #Calciomercato | #Morata-@FCBarcelona pista fredda al momento: il punto sulla trattativa e la volontà della… - _Morik92_ : Su #Morata, ha ragione @mirkocalemme: l'#Atleti si è messo di traverso e non vuole avvantaggiare una diretta rivale… - GazzettinoL : Dalla Spagna arriva la voce che l'agente dell'attaccante Alvaro Morata, è stato nella sede dell'Atletico Madrid.… - DanyRoss70 : RT @mirkonicolino: (#Sport) Juanma Lopez, agente di Alvaro #Morata, è stato oggi nella sede dell'#AtleticoMadrid per provare a sbloccare il… -