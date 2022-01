Mondiale per Club: calendario, programma, orari e diretta tv con il Chelsea (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutto pronto per il Mondiale per Club 2021, ecco allora il calendario completo, le date, gli orari e il programma con diretta tv e streaming della competizione Fifa in cui si scontrano le vincitrici delle competizioni continentali. Per l’Europa c’è il Chelsea, che ha vinto l’ultima Champions League, queste invece le altre partecipanti: Palmeiras, Al-Hilal, Al-Ahly, Monterrey, Pirae, Al-Jazira. Per quanto riguarda le date, la diciottesima edizione si disputa dal 3 al 12 febbraio (data della finalissima) negli Emirati Arabi Uniti. Gli orari saranno pomeridiani e serali visto il fuso orario non troppo diverso con l’Italia, non è ancora noto chi trasmetterà la competizione sul nostro territorio: ecco di seguito la ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutto pronto per ilper2021, ecco allora ilcompleto, le date, glie ilcontv e streaming della competizione Fifa in cui si scontrano le vincitrici delle competizioni continentali. Per l’Europa c’è il, che ha vinto l’ultima Champions League, queste invece le altre partecipanti: Palmeiras, Al-Hilal, Al-Ahly, Monterrey, Pirae, Al-Jazira. Per quanto riguarda le date, la diciottesima edizione si disputa dal 3 al 12 febbraio (data della finalissima) negli Emirati Arabi Uniti. Glisaranno pomeridiani e serali visto il fusoo non troppo diverso con l’Italia, non è ancora noto chi trasmetterà la competizione sul nostro territorio: ecco di seguito la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid. Sarebbero raddoppiati casi in 2 anni. Per gli esperti c'è u… - LiaCapizzi : Dichiarazioni vergognose. C'è un limite a tutto. Un Mondiale di calcio ogni 2 anni? Per Infantino è solidarietà:… - FBiasin : Secondo Gianni #Infantino un modo per risolvere il grave problema delle migrazioni attraverso il Mediterraneo è far… - Daniela53319730 : TRANSUMANISMO EDITING DEL GENOMA UMANO: UN QUADRO PER LA GOVERNANCE DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SALUTE 'P… - archdb_ : RT @mmorphine_: Ma poi parla quello che ha fatto cadere il governo sotto UNA CAZZO DI PANDEMIA MONDIALE SOLO PER ROMPERE I COGLIONI. Ora… -