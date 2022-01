Moby Prince | la commissione d’inchiesta a Usa | Russia e Francia | “Rendano disponibili foto satellitari della notte della strage”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Stati Uniti,mettano a disposizione “materialie radar eventualmente in proprio possesso relativi al porto di Livorno per le giornate del 10 e 11 aprile 1991“, quelletragedia delsul quale morirono 140 tra passeggeri e membri dell’equipaggio nello scontro tra il traghetto e la petroliera Agip Abruzzo. A chiederlo è il presidenteparlamentaresul disastro Andrea Romano (Pd) in una lettera inviata agli ambasciatori dei tre Paesi. Romano ha scritto anche al ministro degli Esteri Luigi di Maio, confidando “nel supporto tuo personale – si legge nel testo – enostra rete diplomatica affinché ...

MobySul : RT @MobySul: FRANCESCO PAZIENZA È RESPONSABILE DELLA TRAGEDIA DEL MOBY PRINCE? #MOBYPRINCE #IOSONO141 Sul canale radio viene pronunciata u… - MobySul : FRANCESCO PAZIENZA È RESPONSABILE DELLA TRAGEDIA DEL MOBY PRINCE? #MOBYPRINCE #IOSONO141 Sul canale radio viene pr… - _internelcuore_ : RT @KingEric_VII: Cos'è tutto sto fumo qua sopra sembra di stare sulla Moby Prince - Gianluca_Sir : RT @KingEric_VII: Cos'è tutto sto fumo qua sopra sembra di stare sulla Moby Prince - siamoacavallo : RT @KingEric_VII: Cos'è tutto sto fumo qua sopra sembra di stare sulla Moby Prince -

... esperto di esplosivi e stragi italiane, incaricato recentemente dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze per riaprire il capitolo. " Il nostro intento non è quello di schierarsi ...Sara Paglini, per esempio, che è stata senatrice nella scorsa legislatura, proponente della legge sulla commissione d'inchiesta per la strage, anima dell'associazione delle vittime della ...Stati Uniti, Russia e Francia mettano a disposizione “materiali satellitari e radar eventualmente in proprio possesso relativi al porto di Livorno per le giornate del 10 e 11 aprile 1991“, quelle ...Il comitato “Giuseppe Gori” di Cigoli incarica Danilo Coppe. L’esperto ha lavorato ai casi del Moby Prince e di Ustica ...