Mitsubishi ASX - Un teaser annuncia la prossima serie | in Europa nel 2023

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Durante la conferenza di presentazione della strategia aggiornata della Renault NissanAlliance è stato mostrato undella seconda generazione dellaASX, con cui la Casa giapponese smentisce di fatto il disimpegno dallo scacchiere del Vecchio continente. La nuovadella crossover giapponese, venduta fino ad oggi in oltre 380.000 esemplari, debutterà nele sarà cruciale per rafforzare la presenza del marchio nipponico sul mercato europeo. La nuova ASX sfrutterà la piattaforma modulare Cmf-B comune ai modelli Renault Captur ed offrirà anche powertrain hybrid e plug-in hybrid. Per sfruttare al massimo le sinergie interne al gruppo la ASX sarà prodotta nello fabbrica spagnola di Valladolid. Il frontale apre a un nuovo corso stilistico. L'unica immagine disponibile ...

'La nuova si inserirà nel solco tracciato dall'Outlander PHEV, - ha affermato Frank Krol , CEO di Mitsubishi Europe nel corso di un'intervista rilasciata ad Automotive News Europe - sfruttando ... Non lascia, rilancia. Il suo destino è stato appeso a un filo , ora il pacchetto di annunci dei vertici di Alleanza suonano come forte iniezione di fiducia. ASX avrà un futuro: nuova generazione attesa entro la primavera del 2023 , e si cambia tutto. Piattaforma, stile, motorizzazioni.