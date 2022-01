Miriana e quella frase che ha scioccato i fan VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 27 gennaio 2022)Trevisan non ha un buon rapporto con un’inquilina all’interno del Grande Fratello Vip 6. Non ne ha mai fatto mistero, anzi, i loro rapporti sono degenerati sempre più. Lei e Soleil non saranno mai amiche a prescindere da possibili situazioni e contingenze. L’ex di Non è la Rai non ha mai perso l’occasione di dire quanto trovi Soleil Sorge arrogante e maleducata, quanto le dia fastidio anche solo sentirla parlare. Ma stanotte è successo qualcosa che nessuno si aspettava. Nel corso della nottata mentre alcuni dormivano e altri chiacchieravano,Trevisan era profondamente addormentata, quando la si sente pronunciare “Sole“. La donna stava chiamando la sua acerrima nemica anche nel sonno. I fan su Twitter hanno immediatamente catturato il momento. Follia.che nomina Soleil nel sonno. #Gfvip #teamsoleil ...