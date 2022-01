Milano, manda l’amico a cercare il suo dito ‘perso’ in una discarica: le guardie lo scoprono e chiamano la polizia ma lui fugge (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il dito di un uomo è stato trovato davanti a una ricicleria in piazzale delle Milizie a Milano. A dare l’allarme sono stati gli addetti alla sorveglianza della discarica, che hanno contattato il 112 dopo aver bloccato uno sconosciuto che rovistava vicino al muro di cinta, tra le foglie depositate a terra. Alla domanda del vigilante che gli ha chiesto che cosa stesse cercando, l’uomo risponde: “Un dito con un anello“. L’uomo, arrivato assieme a un altro rimasto a bordo di un’auto, ha spiegato che stava cercando due falangi del dito medio con ancora l’anello calzato di un amico. Secondo quanto ricostruito finora grazie alle immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza, alle 20 della sera prima – martedì 25 gennaio – un’auto si è fermata nello stesso punto e sono scesi due uomini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ildi un uomo è stato trovato davanti a una ricicleria in piazzale delle Milizie a. A dare l’allarme sono stati gli addetti alla sorveglianza della, che hanno contattato il 112 dopo aver bloccato uno sconosciuto che rovistava vicino al muro di cinta, tra le foglie depositate a terra. Alla dodel vigilante che gli ha chiesto che cosa stesse cercando, l’uomo risponde: “Uncon un anello“. L’uomo, arrivato assieme a un altro rimasto a bordo di un’auto, ha spiegato che stava cercando due falangi delmedio con ancora l’anello calzato di un amico. Secondo quanto ricostruito finora grazie alle immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza, alle 20 della sera prima – martedì 25 gennaio – un’auto si è fermata nello stesso punto e sono scesi due uomini ...

