Milan, infortunio per Ballo-Toure: lesione all’adduttore per il terzino (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ballo-Toure, terzino del Milan, ha rimediato un infortunio durante Senegal-Capo Verde di Coppa D'Africa. Dovrebbe stare out per tre settimane Leggi su pianetamilan (Di giovedì 27 gennaio 2022)del, ha rimediato undurante Senegal-Capo Verde di Coppa D'Africa. Dovrebbe stare out per tre settimane

Advertising

Gazzetta_it : Milan, Ibra 'vede' il derby: l'infiammazione non è grave, filtra ottimismo - SkySport : Milan, infortunio Ibrahimovic: infiammazione al tendine achilleo destro. Escluse lesioni #SkySport #SerieA… - PianetaMilan : #Milan, infortunio per #BalloToure: lesione all'adduttore per il terzino - CocciaPier : @salpaladino Metà delle volte è fuori per infortunio.... e poi peccato col Milan non abbia giocato, magari avremmo vinto - gilnar76 : Infortunio Ballo-Tourè, dal Senegal: lesione all’aduttore #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -