Migranti: sei annegati, 30 dispersi al largo della Tunisia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sei Migranti sono annegati e altri 30 sono dispersi dopo che la loro barca è affondata al largo delle coste tunisine durante il tentativo di raggiungere l'Europa. Lo riferiscono le autorità locali e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Seisonoe altri 30 sonodopo che la loro barca è affondata aldelle coste tunisine durante il tentativo di raggiungere l'Europa. Lo riferiscono le autorità locali e ...

Advertising

Fa_nuilos : RT @valfurla: Ogni giorno almeno 20 migranti provano a passare in Francia da Claviere. In gennaio ne sono passati 567. Oggi in 10 su 14 son… - ANSA_med : Migranti: sei annegati, 30 dispersi al largo della Tunisia. Sulla barca partita dalla Libia c'erano 70 persone, 34… - ANSA_med : Migranti: sei annegati, 30 dispersi al largo della Tunisia - DoublEffe_ : @guiodic @StefanoPutinati È ovvio a tutti che stia facendo ironia su IV però non usi l'olocausto per farlo altrimen… - gabrielepx : RT @valfurla: Ogni giorno almeno 20 migranti provano a passare in Francia da Claviere. In gennaio ne sono passati 567. Oggi in 10 su 14 son… -