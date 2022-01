Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | Aurora Ramazzotti rompe il silenzio

(Di giovedì 27 gennaio 2022)sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo di questi ultimi anni. Non è di certo una novità il fatto checon il loro grande amore abbiano fatto sognare tutti noi, ma purtroppo adesso la loro favola d’amore è finita. Ebbene si, dopo tanti rumors e indiscrezioni, adesso è arrivata la conferma della fine del matrimonio tra la nota conduttrice svizzera ed il noto erede di una delle case di moda più importanti in tutto il mondo. Purtroppo l’idillio è finito, ma per quale motivo?si sono lasciatihanno così annunciato la fine del loro matrimonio e lo hanno ...

Il settimanale Chi , dopo la notizia della fine del matrimonio trae Tomaso Trussardi , ha scritto che Trussardi avesse già una nuova fiamma. Inoltre si dice che Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti , figlia di, abbia visto volare ...I fan dovranno mettersi l'anima in pace. Non c'è nessun ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e. A chiarirlo una volta per tutte è il cantante che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi , ha messo a tacere i rumor, che lo volevano sempre più vicino alla ex: "...In un'intervista al settimanale Oggi interviene Eros Ramazzotti, che replica ai vari rumor: "Io e Michelle non siamo tornati insieme" ...Nei giorni qualcuno ha anche azzardato un riavvicinamento tra la conduttrice e il suo primo marito Eros Ramazzotti, papà di Aurora. In una storia Instagram era stato il cantante stesso a dichiararsi s ...