Michelle Hunziker asfalta Tomaso Trussardi | Dopo giorni arriva la verità sul divorzio Ecco perché è furiosa con lui | Fans sconvolti

Leggi su cityroma

(Di venerdì 28 gennaio 2022)non ha reagito bene agli auguri chele ha fatto per il suo 45esimo compleanno, lasciando intendere che la separazione non è poi così amichevole come i due vogliono far pensare. Solo qualche giorno fa la coppia ha annunciato la decisione di prendere strade diverse, senza aggiungere nulla riguardo i motivi che hanno portato a questo drastico cambiamento.dieci anni di amore e due figlie nate dal loro matrimonio, sicuramente non deve essere stato semplice decidere di ripartire da capo. Ma entrambi hanno cercato di limitare i pettegolezzi sul loro conto.hanno infatti voluto chiarire di separarsi in maniera amichevole e di comune accordo, volendo mantenere un ...