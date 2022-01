Melanoma e tumori del rene e del polmone, ok Aifa a duplice immunoterapia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha approvato la rimborsabilità della combinazione nivolumab-ipilimumab nel Melanoma e nei tumori del rene e del polmone. In particolare, il via libera dell’ente regolatorio al mix di immunoterapico riguarda il trattamento in prima linea del Melanoma avanzato, del carcinoma a cellule renali avanzato a rischio intermedio/sfavorevole e, in associazione con due cicli di chemioterapia a base di platino, del tumore del polmone non a piccole cellule metastatico senza mutazione dei geni Egfr e Alk. L’Aifa ha inoltre ha autorizzato la monoterapia con nivolumab in seconda linea nel tumore dell’esofago. Gli esperti concordano: “Siamo di fronte a cambiamenti sostanziali della pratica clinica quotidiana”, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmacoha approvato la rimborsabilità della combinazione nivolumab-ipilimumab nele neidele del. In particolare, il via libera dell’ente regolatorio al mix di immunoterapico riguarda il trattamento in prima linea delavanzato, del carcinoma a cellule renali avanzato a rischio intermedio/sfavorevole e, in associazione con due cicli di chemioterapia a base di platino, del tumore delnon a piccole cellule metastatico senza mutazione dei geni Egfr e Alk. L’ha inoltre ha autorizzato la monoterapia con nivolumab in seconda linea nel tumore dell’esofago. Gli esperti concordano: “Siamo di fronte a cambiamenti sostanziali della pratica clinica quotidiana”, ...

Advertising

zazoomblog : Melanoma e tumori del rene e del polmone ok Aifa a duplice immunoterapia - #Melanoma #tumori #polmone #duplice - italiaserait : Melanoma e tumori del rene e del polmone, ok Aifa a duplice immunoterapia - horottoilvetro : RT @lastampasalute: Immunoterapia: Aifa approva la ‘doppietta’ per i tumori di polmone, rene e melanoma - lastampasalute : Immunoterapia: Aifa approva la ‘doppietta’ per i tumori di polmone, rene e melanoma - ritrattosalute : L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità della combinazione di due molecole immunoncolo… -