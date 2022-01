Mazzata per chi ha Tim, Vodafone e Wind: Da Febbraio vi tolgono 50 euro dal conto, Cosa fare subito per evitarlo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Batosta per chi ha Wind, Tim e Vodafone: Arriva la tassa da 50 e ve la scalano dal conto. Cosa fare ora per non pagarla. Le rimodulazioni tariffarie degli operatori telefonici hanno fatto lievitare i costi della telefonia mobile. In media, quindi, secondo quanto emerge dal nuovo Osservatorio di Sos Tariffe.it, il costo di un’offerta mobile negli ultimi due anni (quindi dal 2018) è cresciuto di oltre 43 euro. Ecco i dettagli. State attenti insomma se avete uno stesso operatore da più di due anni e non lo avete mai cambiato. Ecco la “tassa” nascosta” di cui non vi accorgete. Lo studio di Sos Tariffe.it su alcune delle principali offerte per smartphone tra cui Vodafone e Tim Sos Tariffe.it ha analizzato di recente l’effetto che hanno avuto le rimodulazioni sui costi ... Leggi su cityroma (Di giovedì 27 gennaio 2022) Batosta per chi ha, Tim e: Arriva la tassa da 50 e ve la scalano dalora per non pagarla. Le rimodulazioni tariffarie degli operatori telefonici hanno fatto lievitare i costi della telefonia mobile. In media, quindi, secondo quanto emerge dal nuovo Osservatorio di Sos Tariffe.it, il costo di un’offerta mobile negli ultimi due anni (quindi dal 2018) è cresciuto di oltre 43. Ecco i dettagli. State attenti insomma se avete uno stesso operatore da più di due anni e non lo avete mai cambiato. Ecco la “tassa” nascosta” di cui non vi accorgete. Lo studio di Sos Tariffe.it su alcune delle principali offerte per smartphone tra cuie Tim Sos Tariffe.it ha analizzato di recente l’effetto che hanno avuto le rimodulazioni sui costi ...

Advertising

MyllaRossi : @francesco_terry Perché per i negozi l'obbligo è dal 1 Febraio, mentre per le ristorazioni è già attivo. Francè per… - vale_are_many : RT @La_Connie_: Ho appena realizzato che quando ci scannavamo per team lila vs team lenù ancora doveva arrivarci questa mazzata del covid - gv______ : ci arrivano sempre co una decina d'anni di ritardo quando il rischio di una mazzata in fronte inizia a manifestarsi pure per loro - egorifera : @H0PESTR0M Perché comunque per quanto riguarda l'Inter capisco la situazione, ovvio rimane una mazzata ma capisco, per la Lube no - ClaudiaMarchio9 : RT @GranS0leil: A me comunque dispiace tanto per Soleil che con la radio si era risollevata e tempo 30 secondi n’altra mazzata perché ha de… -