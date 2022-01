Mattarella Bis, Draghi, Belloni e tutti i nomi in gara per il Colle: il punto sul Presidente della Repubblica (Di giovedì 27 gennaio 2022) La quarta giornata di votazioni per l’individuazione del successore di Sergio Mattarella alla guida della Repubblica è terminata e anche oggi una metaforica “fumata nera” segnala la mancata scelta. Una consistente parte degli elettori si è astenuta dal voto, mentre dallo spoglio delle schede sono emersi i nomi dei nuovi possibili candidati al Colle. L’ipotesi di un “bis” di Mattarella sembra prendere sempre più piede, ma i numeri dello spoglio sono a favore anche di altre figure papabili. Sergio Mattarella di nuovo Presidente della Repubblica: 166 voti in suo favore Con 166 voti, Sergio Mattarella risulta essere il preferito dagli elettori chiamati a esprimere la loro preferenza per scegliere il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) La quarta giornata di votazioni per l’individuazione del successore di Sergioalla guidaè terminata e anche oggi una metaforica “fumata nera” segnala la mancata scelta. Una consistente parte degli elettori si è astenuta dal voto, mentre dallo spoglio delle schede sono emersi idei nuovi possibili candidati al. L’ipotesi di un “bis” disembra prendere sempre più piede, ma i numeri dello spoglio sono a favore anche di altre figure papabili. Sergiodi nuovo: 166 voti in suo favore Con 166 voti, Sergiorisulta essere il preferito dagli elettori chiamati a esprimere la loro preferenza per scegliere il ...

Advertising

lucianonobili : L’informazione muore ogni volta che un esponente #M5S esprime apprezzamento per il settannato di #Mattarella fino a… - GiovaQuez : Sarebbe un Mattarella bis senza scomodare l'attuale PdR. Non perderebbe nessuno e si eviterebbero inutili fibrillaz… - GiovaQuez : Draghi, Casini e Mattarella bis. Queste le uniche opzioni in campo per eleggere rapidamente il nuovo PdR preservand… - andreguzz : RT @lucianonobili: L’informazione muore ogni volta che un esponente #M5S esprime apprezzamento per il settannato di #Mattarella fino a chie… - fanpage : 'Il no a Draghi impone ai partiti una scelta: o accettare di ricostruire daccapo anche il governo, o trovare una so… -