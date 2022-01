Mastella spazientito dalla melina | “Parlamento afono Solo Meloni si smarca col voto a Crosetto”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladei grandi elettori indispettisce Clemente, che non si capacita di una quarta fumata nera e, prima sbotta e dichiara: «Questo, lo dice la parola stessa, dovrebbe parlare… e invece è…». Poi, si augura che «si arrivi presto a un nome condiviso per il Colle. E, soprattutto, spera che domani si voti in Aula. «Astensione, scheda bianca, ma di che parliamo?», tuona il politico di lungo corso, oggi sindaco di Benevento. Che, intercettato dall’Adnkronos a Montecitorio mentre è ancora in corso lo spoglio della quarta votazione per il Quirinale – ma è già chiaro come andrà finire – mostra i primi segni di impazienza e sconforto. Quirinale,non si capacita dellasulE allora, per esempio, l’ex Guardasigilli, anzi: ...