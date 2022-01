Mare Nostrum Awards, il Gruppo Grimaldi premia i giornalisti. Ecco il bando. Vespa presiede la giuria (Di giovedì 27 gennaio 2022) C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare alla XIV Edizione del Premio giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards, promosso dal Grimaldi Magazine Mare Nostrum del Gruppo Grimaldi. Il prestigioso concorso a premi si concluderà con l’assegnazione di cinque riconoscimenti in denaro da 10.000 euro netti ciascuno, per un valore complessivo di 50.000 euro.La mission di Mare Nostrum Awards è la promozione del trasporto marittimo nel Mediterraneo, che rappresenta la via di comunicazione per eccellenza, percorsa sin dall’antichità per i traffici di merci e passeggeri provenienti da ogni parte d’Europa. Inoltre, obiettivo del Premio è la diffusione dei vantaggi delle Autostrade del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 27 gennaio 2022) C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare alla XIV Edizione del Premioco Internazionale, promosso dalMagazinedel. Il prestigioso concorso a premi si concluderà con l’assegnazione di cinque riconoscimenti in denaro da 10.000 euro netti ciascuno, per un valore complessivo di 50.000 euro.La mission diè la promozione del trasporto marittimo nel Mediterraneo, che rappresenta la via di comunicazione per eccellenza, percorsa sin dall’antichità per i traffici di merci e passeggeri provenienti da ogni parte d’Europa. Inoltre, obiettivo del Premio è la diffusione dei vantaggi delle Autostrade del ...

Advertising

InfoMarittime : In palio cinque riconoscimenti in denaro, del valore complessivo di 50 mila euro - Mess_Marittimo : C’è tempo fino al 30 Aprile per partecipare - grancetto : RT @grancetto: Giusto per comprendere Mare Nostrum by @Raburnato - lampedusatoday : Le Isole Pelagie sono sperdute nel Mare Nostrum e sono tre: Lampedusa la Bianca, Linosa la Nera e Lampione, disabit… - Pugliessino : @arialuce1 Mare nostrum, vento nostrum, mani artigiani, e nonni pieni di saggezza. Nessuna App potrà sostituire questi tesori ?? -