Mara Venier e Renzo Arbore, i motivi della rottura:” Ci siamo amati…” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mara Venier ha parlato dell’amore con Renzo Arbore e l’ha fatto senza rammarico. Vediamo cosa li ha portati a lasciarsi. I due sono stati una delle coppie più amate degli anni ’90, ma la loro storia è finita per vari motivi. La conduttrice Mara Venier ha deciso di parlarne e di mettere in chiaro al pubblico alcuni dettagli della loro relazione. I due si sono ritrovati anche in diretta tv insieme e hanno riso e ironizzato sui momenti passati insieme. Una relazione che ha del particolare, visto che sembra scevra da astio e rancore. Mara Venier al matrimonio della coppia Gregoraci-Briatore (GettyImages)In Italia i due sono delle icone della tv italiana, famosi per le ... Leggi su topicnews (Di giovedì 27 gennaio 2022)ha parlato dell’amore cone l’ha fatto senza rammarico. Vediamo cosa li ha portati a lasciarsi. I due sono stati una delle coppie più amate degli anni ’90, ma la loro storia è finita per vari. La conduttriceha deciso di parlarne e di mettere in chiaro al pubblico alcuni dettagliloro relazione. I due si sono ritrovati anche in diretta tv insieme e hanno riso e ironizzato sui momenti passati insieme. Una relazione che ha del particolare, visto che sembra scevra da astio e rancore.al matrimoniocoppia Gregoraci-Briatore (GettyImages)In Italia i due sono delle iconetv italiana, famosi per le ...

Advertising

DavidPuente : Sileri non è un over 50 e confessa di non essere vaccinato durante la trasmissione Domenica In di Mara Venier? No!… - chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @EnricoLetta ?? @RobertoBurioni ?? @lucianinalitti ?? Giuseppe Tornat… - Lessandro_59 : @balder1965 @piersileri Grazie a Dio ho 49 anni....così ha detto in tv a Mara Venier.... della serie a me l'obbligo… - chantal19768677 : @Caterin95368241 @biancastella002 @Miruna80717753 @MariaP36571316 Non vorrei deluderti ma ancora Mara Venier gli vi… - lAbateFaria1 : Prossima settimana #maratonamentana sul festival di Sanremo. Labate, Da Milano e Bechis affiancati da Mara Venier, Pippo Baudo e Malgioglio. -