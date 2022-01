Manfredi: “Giro d’Italia vetrina per Napoli e area metropolitana” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La tappa del Giro d’Italia prevista per il 14 maggio a Napoli sarà un evento dallo straordinario valore sportivo, ma anche sociale. Vivere insieme al pubblico questa manifestazione dopo 9 anni di assenza, con la bellezza del nostro Golfo a fare da sfondo, rappresenta una vetrina per il nostro territorio cittadino e metropolitano. Le immagini del Golfo di Napoli, della sua bellezza, saranno trasmesse dai principali network televisivi di tutto il mondo, con un ritorno mediatico ed un indotto economico per un territorio come il nostro che ha nel turismo una della principali risorse“. Così il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito all’evento – svoltosi nella serata di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “La tappa delprevista per il 14 maggio asarà un evento dallo straordinario valore sportivo, ma anche sociale. Vivere insieme al pubblico questa manifestazione dopo 9 anni di assenza, con la bellezza del nostro Golfo a fare da sfondo, rappresenta unaper il nostro territorio cittadino e metropolitano. Le immagini del Golfo di, della sua bellezza, saranno trasmesse dai principali network televisivi di tutto il mondo, con un ritorno mediatico ed un indotto economico per un territorio come il nostro che ha nel turismo una della principali risorse“. Così il sindaco della Cittàdi, Gaetano, in merito all’evento – svoltosi nella serata di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Manfredi: 'Giro d'Italia #Vetrina per ##Napoli e area metropolitana' ** - giovannella58 : RT @FabryWrath: @ChiodiDonatella @ManfrediPotenti Manfredi , una persona degna di essere chiamato Onorevole , perché prima di essere un pol… - sudreporter : La tappa del #giroditalia a #Napoli dopo 9 anni: esulta il sindaco @GaeManfredi - Il_Mezzogiorno : Giro d’italia, Manfredi: “Tappa di maggio vetrina nazionale per Napoli e sua area metropolitana con omaggio a Proci… - napolicittametr : Metronapoli - Giro d'italia, Manfredi: “Tappa di maggio vetrina nazionale per Napoli e sua area metropolitana con o… -