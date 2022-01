Manchester United: definito il prestito di Diallo: la sua nuova squadra (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il giovane attaccante classe 2002 ex Atalanta, Amad Diallo, che è passato nello scorso gennaio al Manchester United, ha trovato ora una nuova casa per esprimere con continuità e al meglio il suo talento. Amad Diallo Manchester Il 19enne infatti, come confermato da Nicolò Schira, ha trovato l’accordo su un prestito per andare ai Rangers dove troverà molto più spazio rispetto all’unica partita giocata quest’anno con i reds, a causa anche dell’infortunio dell’attaccante degli scozzesi Hagi, che quindi libera uno slot la davanti per il talento ex bergamaschi. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il giovane attaccante classe 2002 ex Atalanta, Amad, che è passato nello scorso gennaio al, ha trovato ora unacasa per esprimere con continuità e al meglio il suo talento. AmadIl 19enne infatti, come confermato da Nicolò Schira, ha trovato l’accordo su unper andare ai Rangers dove troverà molto più spazio rispetto all’unica partita giocata quest’anno con i reds, a causa anche dell’infortunio dell’attaccante degli scozzesi Hagi, che quindi libera uno slot la davanti per il talento ex bergamaschi. Daniele Scrazzolo

Advertising

sportface2016 : Cristiano #Ronaldo e i malumori al #ManchesterUnited, #Georgina lo spalleggia: 'Amavo vivere a Torino...' - NMercato24 : Manchester United, Amad Diallo in prestito ai Rangers: si trasferirà in Scozia per 6 mesi. #Calciomercato… - SirAlexStand : Paulo Dybala is Mauricio Pochettino’s and Manchester United’s solution to Edinson Cavani exit - GhiazzaMaura : RT @pierpi13: 25 gennaio 1995 Eric Cantona, nipote di un rifugiato catalano in fuga da Franco e riconosciuto antifascista, in una partita… - CalcioNews24 : #Diallo lascia il #ManchesterUnited -