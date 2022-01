“Malattia neurologica gravissima” Quel dramma dell’ex concorrente del Gf Vip (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. È stato uno dei concorrenti del Gf vip più amati e proprio nella Casa è riuscito a raccontare tutto sé stesso, compresa la sua Malattia. Parliamo di Aristide Malnati, ex concorrente del Gf vip nel 2020: ecco che cos’ha confessato sulla sua Malattia. L’abbiamo conosciuto grazie alla molteplici apparizioni televisive in vari salotti e programmi. Leggi su youmovies (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. È stato uno dei concorrenti del Gf vip più amati e proprio nella Casa è riuscito a raccontare tutto sé stesso, compresa la sua. Parliamo di Aristide Malnati, exdel Gf vip nel 2020: ecco che cos’ha confessato sulla sua. L’abbiamo conosciuto grazie alla molteplici apparizioni televisive in vari salotti e programmi.

Advertising

Sarvero4 : @FmM0SCA @ElenaOp14657178 @LukasDimauro2 Da quando hai avuto il covid non sei più lo stesso. A dimostrazione che è… - Mau13pol : RT @ironicola: Continuo a pensarlo: non è un disagio psicologico. Con quello di solito, una volta giunti al limite, l'istinto primario di s… - franbu67 : RT @ironicola: Continuo a pensarlo: non è un disagio psicologico. Con quello di solito, una volta giunti al limite, l'istinto primario di s… - ironicola : Continuo a pensarlo: non è un disagio psicologico. Con quello di solito, una volta giunti al limite, l'istinto prim… - foggylady : RT @frabarraco: Come la barzelletta fatta ascoltare ieri sera a blob,durante una cena dove si è vantato di aver studiato alla Sorbonne,ha r… -