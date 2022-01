Makari 2 | quando esce | anticipazioni | trama | cast e numero puntate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo il debutto e il successo,, la fiction di Rai 1, sta per tornare con l’imperdibile e attesa seconda stagione. Maci saranno le? E chi degli attori farà parte del? In quest’articolo troverete tutte le informazioni, tradegli episodi.2:va in onda la prima puntata? La prima puntata di, serie di successo di Rai 1, andrà in onda lunedì 7 febbraio e terrà compagnia al pubblico per tre prime serate. Avevamo lasciato Saverio Lamanna deciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto il sole di, accanto a Piccionello, in attesa di rincontrare Suleima, la sua donna volata a Milano. Ci sarà qualcosa che andrà storto?: ...