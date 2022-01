Makari 2, Claudio Gioè fa delle incredibili rivelazioni sulla nuova stagione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Màkari 2 Qualche giorno fa si è tenuto la conferenza inaugurale della fiction e il protagonista Claudio Gioè ha rivelato dettagli inediti sul suo personaggio: le parole La fiction Màkari ha ottenuto un successo pazzesco e tra qualche giorno arriverà anche la seconda stagione che andrà in onda a partire da lunedì 7 febbraio. Màkari 2 (Fonte: Instagram)Il nuovo ciclo sarà formato da ben tre episodi, come rivelato da Claudio Gioè. Questi si incentreranno, ancora una volta, sui casi da risolvere da parte del protagonista, aiutato da Peppe Piccionello. Essenziale, però, è anche la presenza di Marilù e Suleima. L’ultima puntata di Màkari era terminata con la possibile gravidanza di Suleima ed il suo addio alla Sicilia. La donna, infatti, era diretta verso Milano, dove avrebbe iniziato un ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 27 gennaio 2022) Màkari 2 Qualche giorno fa si è tenuto la conferenza inaugurale della fiction e il protagonistaha rivelato dettagli inediti sul suo personaggio: le parole La fiction Màkari ha ottenuto un successo pazzesco e tra qualche giorno arriverà anche la secondache andrà in onda a partire da lunedì 7 febbraio. Màkari 2 (Fonte: Instagram)Il nuovo ciclo sarà formato da ben tre episodi, come rivelato da. Questi si incentreranno, ancora una volta, sui casi da risolvere da parte del protagonista, aiutato da Peppe Piccionello. Essenziale, però, è anche la presenza di Marilù e Suleima. L’ultima puntata di Màkari era terminata con la possibile gravidanza di Suleima ed il suo addio alla Sicilia. La donna, infatti, era diretta verso Milano, dove avrebbe iniziato un ...

Advertising

Raiofficialnews : “Sono affezionato a #Màkari per la sua leggerezza. Nella lievità non rinuncia a grandi temi dell’essere e dell’etic… - LUCREZIACAMPOS : RT @Cinguetterai: Saverio Lamanna (Claudio Gioè), Piccionello e Suleima ci aspettano nella bellissima Sicilia per la seconda stagione di #M… - pxinfullybeau : RT @Cinguetterai: Saverio Lamanna (Claudio Gioè), Piccionello e Suleima ci aspettano nella bellissima Sicilia per la seconda stagione di #M… - carolretanaivu : RT @Cinguetterai: Saverio Lamanna (Claudio Gioè), Piccionello e Suleima ci aspettano nella bellissima Sicilia per la seconda stagione di #M… - AdoptadaBarone : RT @Cinguetterai: Saverio Lamanna (Claudio Gioè), Piccionello e Suleima ci aspettano nella bellissima Sicilia per la seconda stagione di #M… -