Maiorca, che forza Ghirmay! La perla dell'Eritrea ha il Giro d'Italia nel mirino (Di giovedì 27 gennaio 2022) Che fosse una grande speranza del ciclismo, si sapeva già e l'anno scorso ai Mondiali del Belgio lo aveva dimostrato vincendo l'argento alle spalle del nostro iridato Filippo Baroncini. L'eritreo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Che fosse una grande speranza del ciclismo, si sapeva già e l'anno scorso ai Mondiali del Belgio lo aveva dimostrato vincendo l'argento alle spalle del nostro iridato Filippo Baroncini. L'eritreo ...

Advertising

Gazzetta_it : Maiorca, che forza Ghirmay! La perla dell’Eritrea ha il Giro d’Italia nel mirino #ciclismo - Dame10_ : RT @Riccardofuffol2: Siamo live da Formello con mister #Sarri che saluta l'attaccante kosovaro #Muriqi in partenza per Maiorca. #Lazio #me… - sportli26181512 : Lazio, Muriqi verso l'addio: l'attaccante è vicino al Maiorca. Le news di calciomercato: L'attaccante kosovaro potr… - danilo71L : RT @Riccardofuffol2: Siamo live da Formello con mister #Sarri che saluta l'attaccante kosovaro #Muriqi in partenza per Maiorca. #Lazio #me… - Federic12784389 : RT @Riccardofuffol2: Siamo live da Formello con mister #Sarri che saluta l'attaccante kosovaro #Muriqi in partenza per Maiorca. #Lazio #me… -