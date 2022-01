MAGLIE DI CALCIO PIÙ VENDUTE AL MONDO: JUVENTUS UNICA ITALIANA, DOMINA IL BAYERN (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una ricerca di Euromericas Sport Marketing ha rivelato quali sono state le MAGLIE da CALCIO più VENDUTE nel corso del 2021, tra conferme e sorprese. Il Covid negli ultimi 2 anni ha messo in seria difficoltà i club calcistici di tutto il MONDO anche e soprattutto i più blasonati, ma la passione dei tifosi per la propria squadra del cuore o per il proprio calciatore beniamino non si è certo affievolita. I tifosi hanno comprato milioni di MAGLIE a costi anche non proprio accessibili a tutti in molti casi, aiutando non poco le casse delle società, ovviamente la classifica certifica il dominio dei club europei. La classifica delle 10 MAGLIE più VENDUTE al MONDO vede il dominio del BAYERN grazie anche alla vittoria della Champions 2020 e al ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una ricerca di Euromericas Sport Marketing ha rivelato quali sono state ledapiùnel corso del 2021, tra conferme e sorprese. Il Covid negli ultimi 2 anni ha messo in seria difficoltà i club calcistici di tutto ilanche e soprattutto i più blasonati, ma la passione dei tifosi per la propria squadra del cuore o per il proprio calciatore beniamino non si è certo affievolita. I tifosi hanno comprato milioni dia costi anche non proprio accessibili a tutti in molti casi, aiutando non poco le casse delle società, ovviamente la classifica certifica il dominio dei club europei. La classifica delle 10piùalvede il dominio delgrazie anche alla vittoria della Champions 2020 e al ...

