Madonna: "Vorrei fare un tour mondiale negli stadi con Britney Spears" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Madonna è da sempre una amica di Britney Spears , tanto che per lei si è battuta in tempi non sospetti per il famoso #freeBritney. Ora la regina del pop dichiara di avere un desiderio e in una diretta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022)è da sempre una amica di, tanto che per lei si è battuta in tempi non sospetti per il famoso #free. Ora la regina del pop dichiara di avere un desiderio e in una diretta ...

Ultime Notizie dalla rete : Madonna Vorrei Madonna: "Vorrei fare un tour mondiale negli stadi con Britney Spears" Leggi Anche Britney Spears torna libera: il tribunale revoca la custodia legale Madonna e Britney si conoscono dal 2001, da quando la Spears è andata a vedere un suo concerto, e da allora non hanno ...

Nick Cerioni crea il look di molti cantanti famosi. Chissà quali sorprese ci sta preparando per Sanremo... Un'icona per lei, con cui vorrebbe lavorare? "Non so se ci vorrei lavorare, ma direi Madonna. È rivoluzionaria, è stata la prima a promuovere la musica con videoclip, eventi dal vivo, grandi concerti ...

Musicians on Musicians: Madonna & Maluma Rolling Stone Italia Madonna: "Vorrei fare un tour mondiale negli stadi con Britney Spears" Madonna è da sempre una amica di Britney Spears, tanto che per lei si è battuta in tempi non sospetti per il famoso #freebritney. Ora la regina del pop dichiara di avere un desiderio e in una diretta ...

Madonna vuole replicare il celebre bacio a Britney Spears Madonna e Britney Spears nel 2003 furono al centro dell'attenzione per il loro bacio durante gli MTV Video Music Award. Quel bacio sanciva la stima di Madonna per la più giovane collega e la foto che ...

