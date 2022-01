Macaulay Culkin e Brenda Song | la coppia annuncia il fidanzamento

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 27 gennaio 2022)si frequentano da più di quattro anni, hanno dato alla luce il loro primo figlio lo scorso aprile e adesso hanno finalmente deciso di sposarsi.si sono fidanzati ufficialmente: secondo la rivista People i genitori di Dakota, che si frequentano da più di quattro anni, hanno deciso di sposarsi. La, 33 anni, è stata fotografata questo lunedì con indosso un anello di diamanti mentre era in giro a Beverly Hills, in California.e lasi sono incontrati sul set di Changeland, in Thailandia, e hanno dato inizio alla loro relazione nel luglio 2017. Pochi mesi dopo sono stati paparazzati ...