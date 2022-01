Lulù Selassié stanca del “triangolo artistico”: ecco cosa propone alle gieffine (VIDEO) (Di giovedì 27 gennaio 2022) La gieffina Lulù Selassié stanca del triangolo artistico. ecco cosa ha proposto ad altre concorrenti durante la diretta La gieffina Lulù Selassié inevitabilmente è stanca del triangolo artistico che vede protagonisti in ogni puntata, Alex-Soleil-Delia. La concorrente nelle ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si è confrontata con altre concorrenti riguardo ciò che potrebbe accadere nella prossima puntata di venerdì 28 gennaio. La Selassié inoltre consiglia come agire se durante la puntata di domani si parlerà ancora del triangolo più discusso, senza dare spazio ad altri argomenti ed altre storie. Leggi anche –> dayane mello ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) La gieffinadelha proposto ad altre concorrenti durante la diretta La gieffinainevitabilmente èdelche vede protagonisti in ogni puntata, Alex-Soleil-Delia. La concorrente nelle ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si è confrontata con altre concorrenti riguardo ciò che potrebbe accadere nella prossima puntata di venerdì 28 gennaio. Lainoltre consiglia come agire se durante la puntata di domani si parlerà ancora delpiù discusso, senza dare spazio ad altri argomenti ed altre storie. Leggi anche –> dayane mello ...

