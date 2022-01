Lulù Selassiè stanca del triangolo Alex, Delia e Soleil: “Basta, non ce la faccio più. Si parla solo di questo” (Di giovedì 27 gennaio 2022) La giovane principessa Lulù Selassiè sbotta contro il triangolo amoroso Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge Il triangolo amoroso L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 27 gennaio 2022) La giovane principessasbotta contro ilamorosoBelli,Duran eSorge Ilamoroso L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

Chilloutbro12 : Bgiorno con lulu selassie la mia unica papabile vincitrice attuale - Alessan55053660 : Prima o poi qualcuno lo avrebbe detto, lo sapevo #gfvip #fairylu #manuel #lulu #jessvip #jeru #baru - chicca65472654 : RT @eternaurll: anche stasera rinnovo tutto il mio amore a lucrezia lourdes lulu haile selassie makonnen per essere sempre se stessa senza… - StraNotizie : Lulù Selassié pronta a sabotare il GF Vip: “Basta, mi sono rotta chiudiamoci in camera” - 99_fairy_ : RT @eternaurll: anche stasera rinnovo tutto il mio amore a lucrezia lourdes lulu haile selassie makonnen per essere sempre se stessa senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassiè Lulù Selassié pronta a sabotare il GF Vip: "Basta, mi sono rotta chiudiamoci in camera" Lulù Selassié bacchetta anche Barù.

Clarissa Selassié: è amore con Antonio, nuovo concorrente GF Vip GF Vip 6, Antonio Medugno pronto per entrare Dopo che è stata lanciata questa bomba, ovviamente, Parpiglia ha preso la palla al balzo e ha spinto la sorella di Jessica e Lulù a vuotare il sacco. I ...

Selassié bacchetta anche Barù.GF Vip 6, Antonio Medugno pronto per entrare Dopo che è stata lanciata questa bomba, ovviamente, Parpiglia ha preso la palla al balzo e ha spinto la sorella di Jessica ea vuotare il sacco. I ...