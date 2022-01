Lulù Selassié pronta a sabotare il GF Vip: “Basta, mi sono rotta chiudiamoci in camera” (Di giovedì 27 gennaio 2022) sono sempre di più i gieffini insofferenti per il tempo che viene dedicato ogni puntata ad Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Alla lista dei vipponi stufi si è unita anche Lulù Selassié, che ieri è sbottata con Sophie Codegoni e Francesca Salemme dicendo che vorrebbe chiudersi in camera ogni lunedì e venerdì, per uscire soltanto quando Signorini chiude l’argomento della ‘chimica artistica’. “Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la ... Leggi su biccy (Di giovedì 27 gennaio 2022)sempre di più i gieffini insofferenti per il tempo che viene dedicato ogni puntata ad Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Alla lista dei vipponi stufi si è unita anche, che ieri è sbottata con Sophie Codegoni e Francesca Salemme dicendo che vorrebbe chiudersi inogni lunedì e venerdì, per uscire soltanto quando Signorini chiude l’argomento della ‘chimica artistica’. “Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti ina parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioèseria, non ce la ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Clarissa Selassié: è amore con Antonio, nuovo concorrente GF Vip Fin qui tutto regolare, se non fosse che il ragazzo in questione sia, come svelato dalla Selassié , ... ovviamente, Parpiglia ha preso la palla al balzo e ha spinto la sorella di Jessica e Lulù a ...

Clarissa Selassiè frequenta un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta E, in ultimo, il pronostico: Chi vince? Spero Jessica, Lulù oppure Miriana.

Fin qui tutto regolare, se non fosse che il ragazzo in questione sia, come svelato dalla, ... ovviamente, Parpiglia ha preso la palla al balzo e ha spinto la sorella di Jessica ea ...E, in ultimo, il pronostico: Chi vince? Spero Jessica,oppure Miriana.