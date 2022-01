Lucrezia Selassié stufa del triangolo Alex-Soleil-Delia: “Basta” (VIDEO) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo sfogo di Lucrezia Selassié Lucrezia Selassié si è ritrovata in stanza blu a parlare con Federica Calemme, Nathaly Caldonazzo e Sophie Codegoni. La modella napoletana ha chiesto alla Princess di fare una sorta di previsione di ciò che accadrà domani venerdì 28 gennaio, durante la puntata del GF Vip. Tra un pensiero e un L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo sfogo disi è ritrovata in stanza blu a parlare con Federica Calemme, Nathaly Caldonazzo e Sophie Codegoni. La modella napoletana ha chiesto alla Princess di fare una sorta di previsione di ciò che accadrà domani venerdì 28 gennaio, durante la puntata del GF Vip. Tra un pensiero e un L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Lulù stufa del triangolo Alex-Delia-Soleil vuole boicottare la puntata (VIDEO) #gfvip - chicca65472654 : RT @eternaurll: anche stasera rinnovo tutto il mio amore a lucrezia lourdes lulu haile selassie makonnen per essere sempre se stessa senza… - 99_fairy_ : RT @eternaurll: anche stasera rinnovo tutto il mio amore a lucrezia lourdes lulu haile selassie makonnen per essere sempre se stessa senza… - Naiivi3 : RT @eternaurll: anche stasera rinnovo tutto il mio amore a lucrezia lourdes lulu haile selassie makonnen per essere sempre se stessa senza… - unacoltellata_ : RT @eternaurll: anche stasera rinnovo tutto il mio amore a lucrezia lourdes lulu haile selassie makonnen per essere sempre se stessa senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucrezia Selassié Clarissa Selassié: è amore con Antonio, nuovo concorrente GF Vip Clarissa Selassié, sorella di Lucrezia e Jessica , è stata una delle protagoniste del GF Vip 6 . La 19enne ha partecipato al reality dapprima insieme alle sorelle, poi individualmente. Lo scorso ...

Manuel Bortuzzo abbandona il "Grande Fratello Vip". Chi è il nuotatore e la sua bellissima lettera d'amore a Lulù E nella casa del Grande Fratello Manuel ha trovato anche l'amore grazie a Lucrezia Selassié, per tutti Lulù. La storia tra i due è iniziata con alcune resistenze specialmente da parte di Manuel, ma ...

Clarissa, sorella die Jessica , è stata una delle protagoniste del GF Vip 6 . La 19enne ha partecipato al reality dapprima insieme alle sorelle, poi individualmente. Lo scorso ...E nella casa del Grande Fratello Manuel ha trovato anche l'amore grazie a, per tutti Lulù. La storia tra i due è iniziata con alcune resistenze specialmente da parte di Manuel, ma ...