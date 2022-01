Luca Zaia vota in una damigiana di vino? Sfondone senza precedenti: chi pubblica la foto prendendola per vera | Guarda (Di giovedì 27 gennaio 2022) "Un errore che non ha giustificazioni" quello commesso dal Giornale di Vicenza. Il quotidiano, infatti, ha pubblicato una foto che ritrae il governatore veneto Luca Zaia impegnato nella votazione per il presidente della Repubblica e intento a deporre la scheda con il nome non nell'urna che siamo abituati a vedere, ma in una damigiana di vino. Il giornale non ha fatto altro che pubblicare un meme, già diventato virale sui social. Chi ha pescato quella fotografia e l'ha messa in pagina per la pubblicazione non si è accorto che al posto dell'urna, in gergo "insalatiera", ci fosse tutt'altra cosa. Un lettore di Dagospia, che ha notato e segnalatao l'anomalia, non ha potuto non porsi una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) "Un errore che non ha giustificazioni" quello commesso dal Giornale di Vicenza. Il quotidiano, infatti, hato unache ritrae il governatore venetoimpegnato nellazione per il presidente della Ree intento a deporre la scheda con il nome non nell'urna che siamo abituati a vedere, ma in unadi. Il giornale non ha fatto altro chere un meme, già diventato virale sui social. Chi ha pescato quellagrafia e l'ha messa in pagina per lazione non si è accorto che al posto dell'urna, in gergo "insalatiera", ci fosse tutt'altra cosa. Un lettore di Dagospia, che ha notato e segnalatao l'anomalia, non ha potuto non porsi una ...

Advertising

davidallegranti : In Transatlantico adesso si sono appena incontrati De Luca, Sgarbi e Zaia. Non so che cosa potrebbe succedere - selfie_gleba : RT @nickychiodo: Su Il Giornale di Vicenza di oggi, il governatore Luca Zaia mentre deposita il suo voto in una damigiana. (Spoiler: lo han… - tafferugli : RT @nickychiodo: Su Il Giornale di Vicenza di oggi, il governatore Luca Zaia mentre deposita il suo voto in una damigiana. (Spoiler: lo han… - giornalistiooc : RT @nickychiodo: Su Il Giornale di Vicenza di oggi, il governatore Luca Zaia mentre deposita il suo voto in una damigiana. (Spoiler: lo han… - nonleggerlo : RT @davidallegranti: In Transatlantico adesso si sono appena incontrati De Luca, Sgarbi e Zaia. Non so che cosa potrebbe succedere -