Love Is In The Air, Anticipazioni: La Strana Relazione tra Melo e Burak! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Anticipazioni Love Is In The Air, puntate turche: Melo continua ad essere innamorata di Burak e lui si dichiara, ma i dubbi da parti di entrambi sono molti e la Relazione non riesce a decollare… Nelle prossime puntate di Love Is In The Air, al centro dell’attenzione ci sarà anche la storia d’amore tra Melo e Burak. Questa Relazione, però, non sarà affatto semplice, ma al contrario sarà molto altalenante e sembrerà non riuscire a trasformarsi in qualcosa di più serio. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Love Is In The Air, puntate turche: Burak si dichiara a Melo! A Love Is In The Air, la storia piena di ostacoli tra Burak e Melo è già iniziata nelle puntate trasmesse in ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 27 gennaio 2022)Is In The Air, puntate turche:continua ad essere innamorata di Burak e lui si dichiara, ma i dubbi da parti di entrambi sono molti e lanon riesce a decollare… Nelle prossime puntate diIs In The Air, al centro dell’attenzione ci sarà anche la storia d’amore trae Burak. Questa, però, non sarà affatto semplice, ma al contrario sarà molto altalenante e sembrerà non riuscire a trasformarsi in qualcosa di più serio. Ecco che cosa sta per succedere.Is In The Air, puntate turche: Burak si dichiara a! AIs In The Air, la storia piena di ostacoli tra Burak eè già iniziata nelle puntate trasmesse in ...

Advertising

gandinirozzi : Leonard Choen - Dance me to the end of love con testo in Italiano - Eda_e_Serkan_ : SIII Eda e Serkan Di Nuovo in Crisi, Dispiaciuti? GUARDA QUI--> - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 27 gennaio 2022 - Eda_e_Serkan_ : OH NO La Gravidanza Di Eda Mette in Crisi Serkan, Dispiaciuti? GUARDA QUI--> - Bhawanasck : RT @MediasetPlay: Ecco l’anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda domani su #Canale5 e in streaming su Mediaset… -