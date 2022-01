Love is in the air, anticipazioni 28 gennaio: Eda e Serkan in competizione (Di giovedì 27 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the air prossima puntata venerdì 28 gennaio. Eda e Serkan entrano in competizione con la coppia di amici Engin e Piril. Dalla verità sul padre di Serkan alla scelta della scuola per Kiraz, ne vedremo di tutti i colori nel pomeriggio di Canale 5. Appuntamento con Love is in the Air. Eda e Serkan: Love is in the AirLa scelta della scuola da frequentare è molto importante per la crescita e l’educazione di Kiraz, che presto comincerà le elementari e imparerà a leggere e scrivere. La bambina è estremamente intelligente e legata al suo amico Can, il figlio di Engin e Piril. I due passano tanto tempo insieme e vorrebbero andare nella stessa scuola. In questo modo potrebbero vedersi ogni ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 27 gennaio 2022)is in the air prossima puntata venerdì 28. Eda eentrano incon la coppia di amici Engin e Piril. Dalla verità sul padre dialla scelta della scuola per Kiraz, ne vedremo di tutti i colori nel pomeriggio di Canale 5. Appuntamento conis in the Air. Eda eis in the AirLa scelta della scuola da frequentare è molto importante per la crescita e l’educazione di Kiraz, che presto comincerà le elementari e imparerà a leggere e scrivere. La bambina è estremamente intelligente e legata al suo amico Can, il figlio di Engin e Piril. I due passano tanto tempo insieme e vorrebbero andare nella stessa scuola. In questo modo potrebbero vedersi ogni ...

