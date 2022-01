Lotta scudetto, Sacchi: «Volata di fuoco. Attenzione all’Atalanta, il Napoli ha potenziale» (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato della Lotta scudetto in Serie A Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della Lotta scudetto in Serie A definendola una «Volata di fuoco». ATALANTA – «Se guardiamo gli investimenti, l’Atalanta è destinata a restare fuori dalla corsa. È il club che ha speso di meno. Ma siamo sicuri che il calcio sia soltanto soldi? Io non credo: le idee e il lavoro premiano e ti portano a raggiungere qualcosa d’imprevedibile come ha fatto l’Atalanta nelle ultime stagioni. Un esempio di coraggio e conoscenza che fa bene al calcio. Gasperini ha dimostrato di saper raggiungere grandi risultati anche senza i mezzi che hanno gli altri. E intanto, cosa fondamentale, i ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’ex allenatore Arrigoha parlato dellain Serie A Arrigo, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dellain Serie A definendola una «di». ATALANTA – «Se guardiamo gli investimenti, l’Atalanta è destinata a restare fuori dalla corsa. È il club che ha speso di meno. Ma siamo sicuri che il calcio sia soltanto soldi? Io non credo: le idee e il lavoro premiano e ti portano a raggiungere qualcosa d’imprevedibile come ha fatto l’Atalanta nelle ultime stagioni. Un esempio di coraggio e conoscenza che fa bene al calcio. Gasperini ha dimostrato di saper raggiungere grandi risultati anche senza i mezzi che hanno gli altri. E intanto, cosa fondamentale, i ...

