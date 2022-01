(Di giovedì 27 gennaio 2022) Per la seconda puntata di audizioni delshow di Sky, la conduttrice ha incantato il pubblico con un paio di pantaloni baloon e dei sandalo decisamente particolari. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Lodovica Comello conquista Italia’s Got Talent con un outfit estroso e colorato - rsptorino : Lodovica Comello - Le Mille Bolle Blu - UnDueTreBlog : Italia's Got Talent (#IGT12) – Seconda puntata del 26 gennaio 2022 – Conduce Lodovica Comello su Sky Uno. - nargillos : lodovica comello sempre bellissima #IGT - furetto28 : @hazsmileee Thomas Jefferson, Antonio Meucci, Caterina De’ Medici e Lodovica Comello -

Ultime Notizie dalla rete : Lodovica Comello

A tenere a bada i giudici e ad accompagnare prima e dopo la performance i concorrenti, che anche ieri ha conservato il suo inedito superpotere del Golden Buzzer, lasciando la pioggia ...Alla conduzione, perfetta padrona di casa ironica e travolgente nell'accogliere i concorrenti prima e dopo le loro esibizioni. Ospite della seconda puntata sarà Bebe Vio , che si ...Italia’s Got Talent: Mara Maionchi regala il golden buzzer a Davide, trombettista 14enne di Napoli. Nello show prodotto da Fremantle per Sky, durante la puntata ...Ieri in prima serata al talent show di Sky Uno è arrivato il secondo Golden Buzzer: questa volta è stata Mara Maionchi a premiare un giovane musicista ...