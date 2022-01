“Lo ammetto, sei il mio tipo”: Miriana e Delia si lasciano andare, la regia censura tutto [VIDEO] (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un momento di tensione erotica quello successo all’interno della casa del GF VIP. Miriana è incredula, ma ormai non si può tirare indietro Miriana Trevisan è corteggiata proprio da lei (Youtube)La grande rivelazione degli ultimi giorni del GF VIP è la relazione aperta che hanno avuto Alex Belli e Delia Duran. I due, infatti, hanno anche ammesso di avere avuto rapporti a tre con altre persone, in cui entrambi i coniugi erano consenzienti. Per Delia Duran, quindi, si aprono tantissime porte all’interno del reality: ora non le interessano più solo gli uomini, ma anche le donne. E’ proprio questo ciò che è successo nella casa del GF VIP con Miriana Trevisan: le due si sono lasciate andare. Delia Duran e Miriana Trevisan: che ... Leggi su specialmag (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un momento di tensione erotica quello successo all’interno della casa del GF VIP.è incredula, ma ormai non si può tirare indietroTrevisan è corteggiata proprio da lei (Youtube)La grande rivelazione degli ultimi giorni del GF VIP è la relazione aperta che hanno avuto Alex Belli eDuran. I due, infatti, hanno anche ammesso di avere avuto rapporti a tre con altre persone, in cui entrambi i coniugi erano consenzienti. PerDuran, quindi, si aprono tantissime porte all’interno del reality: ora non le interessano più solo gli uomini, ma anche le donne. E’ proprio questo ciò che è successo nella casa del GF VIP conTrevisan: le due si sono lasciateDuran eTrevisan: che ...

