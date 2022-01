LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: prima Corinne Suter, italiane in difesa. 9° Nadia Delago (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 L’elvetica Corinne Suter si piazza al primo posto nella Prova cronometrata di Garmisch nonostante un evidente rallentamento nel finale. Seconda la padrona di casa Kira Weidle (+0”06) che precede l’altra svizzera Jasmine Flury (+0”30). Nadia Delago, nona a +1”40, è la migliore delle azzurre. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia, OA Sport vi dà appuntamento a domani per la seconda ed ultima Prova cronometrata. Buon proseguimento di giornata! 12.45 Ecco la top10 odierna e i risultati delle azzurre: 1 Corinne Suter (Svizzera) 1’41”30 2 Kira Weidle (Germania) +0’’06 3 Jasmine Suter (Svizzera) +0’’30 4 Romane Miradoli (Francia) ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.48 L’elveticasi piazza al primo posto nellacronometrata dinonostante un evidente rallentamento nel finale. Seconda la padrona di casa Kira Weidle (+0”06) che precede l’altra svizzera Jasmine Flury (+0”30)., nona a +1”40, è la migliore delle azzurre. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia, OA Sport vi dà appuntamento a domani per la seconda ed ultimacronometrata. Buon proseguimento di giornata! 12.45 Ecco la top10 odierna e i risultati delle azzurre: 1(Svizzera) 1’41”30 2 Kira Weidle (Germania) +0’’06 3 Jasmine(Svizzera) +0’’30 4 Romane Miradoli (Francia) ...

