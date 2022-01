LIVE – Barty-Keys 6-1 0-0, semifinale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Ashleigh Barty e Madison Keys, valevole per le semifinali degli Australian Open 2022. L’atleta padrona di casa, numero 1 al mondo, proverà a far valere la sua leadership in classifica generale e il suo repertorio tecnico magnifico per prevalere sull’ostica avversaria statunitense; la giocatrice a stelle e strisce, già in finale Slam nel 2017, tenterà dal canto suo di limitare le qualità offensive dell’avversaria e imporre il proprio tennis potente ed energico a suo discapito. Barty dovrà far fronte alla grande pressione derivata dall’evento, sebbene il pubblico casalingo potrà sostenerla al meglio; Keys, invece, da outsider e senza particolare pesi sulle spalle, cercherà di esprimersi al ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ile latestuale del match tra Ashleighe Madison, valevole per le semifinali degli. L’atleta padrona di casa, numero 1 al mondo, proverà a far valere la sua leadership in classifica generale e il suo repertorio tecnico magnifico per prevalere sull’ostica avversaria statunitense; la giocatrice a stelle e strisce, già in finale Slam nel 2017, tenterà dal canto suo di limitare le qualità offensive dell’avversaria e imporre il proprio tennis potente ed energico a suo discapito.dovrà far fronte alla grande pressione derivata dall’evento, sebbene il pubblico casalingo potrà sostenerla al meglio;, invece, da outsider e senza particolare pesi sulle spalle, cercherà di esprimersi al ...

