L’importanza del 27 gennaio | il ricordo nella Giornata della Memoria

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Life&People.it Il 27è lainternazionaledell’Olocausto, una data designata dalle Nazioni Unite per onorare e ricordare le vittime dell’Olocausto e per aiutare a prevenire futuri genocidi; Il mantra deldell’Olocausto è semplice: non dimenticare mai! Lo dobbiamo alladei circa 6 milioni uccisi per mano dei nazisti, così come dei cosiddetti “fortunati” sopravvissuti, per sempre afflitti dal loro oscuro passato. La forza personale e la volontà di vivere hanno portato i sopravvissuti all’Olocausto fino al loro salvataggio alla fineguerra. Ilci insegna che l’umanità può sopravvivere a orrori inimmaginabili; il 27...