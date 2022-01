L’importanza del 27 gennaio: il ricordo nella Giornata della Memoria (Di giovedì 27 gennaio 2022) Life&People.it Il 27 gennaio è la Giornata internazionale della Memoria, una data designata dalle Nazioni Unite per onorare e ricordare le vittime dell’Olocausto e per aiutare a prevenire futuri genocidi; Il mantra del ricordo dell’Olocausto è semplice: non dimenticare mai! Lo dobbiamo alla Memoria dei circa sei milioni uccisi per mano dei nazisti, così come dei cosiddetti “fortunati” sopravvissuti, per sempre afflitti dal loro oscuro passato. La forza personale e la volontà di vivere hanno portato i sopravvissuti all’Olocausto fino al loro salvataggio alla fine della guerra. Il ricordo ci insegna che l’umanità può sopravvivere a orrori inimmaginabili; il 27 gennaio Giornata della ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 27 gennaio 2022) Life&People.it Il 27è lainternazionale, una data designata dalle Nazioni Unite per onorare e ricordare le vittime dell’Olocausto e per aiutare a prevenire futuri genocidi; Il mantra deldell’Olocausto è semplice: non dimenticare mai! Lo dobbiamo alladei circa sei milioni uccisi per mano dei nazisti, così come dei cosiddetti “fortunati” sopravvissuti, per sempre afflitti dal loro oscuro passato. La forza personale e la volontà di vivere hanno portato i sopravvissuti all’Olocausto fino al loro salvataggio alla fineguerra. Ilci insegna che l’umanità può sopravvivere a orrori inimmaginabili; il 27...

