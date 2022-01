Lilly non si è suicidata: per il fratello di Liliana Resinovich il finale è un altro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non ha nessuna intenzione di accettare l‘ipotesi che Liliana Resinovich si sia suicidata. Per il fratello della donna non ci sono molti dubbi ma aspetta paziente, insieme agli altri familiari di Lilly, che le forze dell’ordine diano loro finalmente tutte le risposte che stanno cercando. Non possono dirlo apertamente, ma che sospettino di Sebastiano, è cosa abbastanza ovvia. Lo ha fatto intendere anche nel corso della puntata di Chi l’ha visto in onda il 26 gennaio, il fratello di Liliana, quando Federica Sciarelli ha fatto notare che Sebastiano si aspettava al funerale di Liliana un atteggiamento diverso da parte loro. “E che voleva, un premio?” ha detto l’uomo nello studio di Rai 3. Secondo Sergio, l’atteggiamento che Sebastiano ha avuto dopo la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non ha nessuna intenzione di accettare l‘ipotesi chesi sia. Per ildella donna non ci sono molti dubbi ma aspetta paziente, insieme agli altri familiari di, che le forze dell’ordine diano loro finalmente tutte le risposte che stanno cercando. Non possono dirlo apertamente, ma che sospettino di Sebastiano, è cosa abbastanza ovvia. Lo ha fatto intendere anche nel corso della puntata di Chi l’ha visto in onda il 26 gennaio, ildi, quando Federica Sciarelli ha fatto notare che Sebastiano si aspettava al funerale diun atteggiamento diverso da parte loro. “E che voleva, un premio?” ha detto l’uomo nello studio di Rai 3. Secondo Sergio, l’atteggiamento che Sebastiano ha avuto dopo la ...

Libellula_Lilly : @Simoerisio77 Penso mai… Si guarda solo ed esclusivamente all’aspetto esteriore, è non a quello che è in realtà una… - ClaudiaMarzano6 : @chilhavistorai3 Non credo assolutamente al suicidio. Una donna discreta e dignitosa come Lilly non va in un pubbli… - Budapest_27 : Eli Lilly offre il più alto tasso di rendimento degli investimenti, non Pfizer - - SabrinaCS8 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO??????????3483480273??LILLY e dolcissima e coccolona,inizia ad invecchiare, è molto socievole e la strada non è u… - ChiaraBoarini : Amen Lilly...con questo ho decretato che è meglio andare a dormire... capolavoro assoluto, certo loro hanno aiutato… -