leggoit : Lilibet Diana, il primo compleanno cade durante il Giubileo di platino della Regina Elisabetta -

Today.it

La piccolaMountbatten - Windsor, l'ultima arrivata tra i pronipoti della Regina Elisabetta, festeggerà il suo primo compleanno il prossimo 4 giugno nel pieno delle celebrazioni per il Giubileo di ...La nascita della piccola, seconda figlia del principe Harry e di Meghan Markle, del terzogenito di Zara Phillips Tindall, seconda nipote della regina Elisabetta II, avvenuta il 21 marzo 2021 nel bagno di casa , ...La piccola Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, l'ultima arrivata tra i pronipoti della Regina Elisabetta, festeggerà il suo primo compleanno ...MEGHAN MARKLE and Prince Harry are taking longer than Michelle and Barack Obama to release their first piece of work for Netflix.