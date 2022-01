Liceo De Sanctis di Salerno, oggi studenti a lezione di… vaccino (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono state più di 150 le iscrizioni per sottoporsi ai vaccini al Liceo classico e scientifico De Sanctis di Salerno, il secondo in ordine di tempo, nel comune capoluogo. dove è stato possibile, da questa mattina, attraverso l’allestimento di un hub vaccinale all’interno dell’aula magna, sottoporre gli studenti alla somministrazione delle dosi, in sinergia con l’Asl e la Croce Rossa. Attesi all’esterno dei genitori, gli alunni hanno ricevuto il vaccino mostrando entusiasmo per l’iniziativa che consente loro di di entrare senza disagio nella campagna vaccinale. “Siamo rimasti sorpresi dalla grande adesione ricevuta-ha dichiarato la preside Cinzia Guida-non ci aspettavamo una risposta così numerosa ma è la conferma che questa è la direzione giusta“. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono state più di 150 le iscrizioni per sottoporsi ai vaccini alclassico e scientifico Dedi, il secondo in ordine di tempo, nel comune capoluogo. dove è stato possibile, da questa mattina, attraverso l’allestimento di un hub vaccinale all’interno dell’aula magna, sottoporre glialla somministrazione delle dosi, in sinergia con l’Asl e la Croce Rossa. Attesi all’esterno dei genitori, gli alunni hanno ricevuto ilmostrando entusiasmo per l’iniziativa che consente loro di di entrare senza disagio nella campagna vaccinale. “Siamo rimasti sorpresi dalla grande adesione ricevuta-ha dichiarato la preside Cinzia Guida-non ci aspettavamo una risposta così numerosa ma è la conferma che questa è la direzione giusta“. ...

Advertising

anteprima24 : ** Liceo De Sanctis di ##Salerno, oggi studenti a lezione di… vaccino ** - matteoparlato : RT @stragequotidian: 'Una professoressa al volante di una Ford Fiesta per cause non note ha travolto un ragazzo quindicenne che era appena… - stragequotidian : 'Una professoressa al volante di una Ford Fiesta per cause non note ha travolto un ragazzo quindicenne che era appe… - tvoggi : HUB VACCINALE PER TUTTI GLI STUDENTI DOMANI AL LICEO DE SANCTIS DI SALERNO GUARDA IL VIDEO - tvoggi : HUB VACCINALE PER TUTTI GLI STUDENTI DOMANI AL LICEO DE SANCTIS DI SALERNO Un piano di recupero della fascia di pop… -