L’Europa tira dritto sull'elettrico, ma almeno si pone dei dubbi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel silenzio quasi totale, forse voluto proprio per non ammettere che la fisica batte l'ideologia, la Commissione Europea ha avviato una consultazione fino alla fine di marzo con lo scopo di ragionare sull'effettiva fattibilità della transizione energetica del settore automotive secondo le tempistiche fino a oggi sostenute. Probabilmente le parole dei numeri uno dell'industria dell'auto europea, Carlos Tavares di Stellantis, Herbert Diess di Vw, hanno quantomeno sortito l'effetto di creare dei dubbi nei componenti della Commissione, mettendo in guardia gli euro politici sul disastro occupazionale e industriale ormai cominciato. L'invito a comunicare le proprie considerazioni è stato rivolto ovviamente ai comparti produttivi dei trasporti, non soltanto su gomma, alle autorità pubbliche, agli istituti di ricerca e alle parti sociali, ... Leggi su panorama (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel silenzio quasi totale, forse voluto proprio per non ammettere che la fisica batte l'ideologia, la Commissione Europea ha avviato una consultazione fino alla fine di marzo con lo scopo di ragionare'effettiva fattibilità della transizione energetica del settore automotive secondo le tempistiche fino a oggi sostenute. Probabilmente le parole dei numeri uno dell'industria dell'auto europea, Carlos Tavares di Stellantis, Herbert Diess di Vw, hanno quantomeno sortito l'effetto di creare deinei comnti della Commissione, mettendo in guardia gli euro politici sul disastro occupazionale e industriale ormai cominciato. L'invito a comunicare le proprie considerazioni è stato rivolto ovviamente ai comparti produttivi dei trasporti, non soltanto su gomma, alle autorità pubbliche, agli istituti di ricerca e alle parti sociali, ...

