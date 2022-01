L'Eredità - Serata Sanremo, torna Massimo Cannoletta e tre ex professoresse (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cresce l'attesa per lo speciale de L'Eredità in onda venerdì 28 gennaio in prima Serata e che riporterà in studio alcuni campioni che hanno fatto la storia del game show più longevo della Rai. Sarà un modo per celebrare il 72esimo Festival di Sanremo e per riempire il buco lasciato dalla conclusione di The Voice Senior. Oltre al ritorno degli storici campioni, gli appassionati di questo programma ritroveranno anche alcuni giochi iconici come la Scossa e i Calci di rigore. A condire la Serata ci penseranno anche diversi ospiti e a svelare in anteprima i nomi di coloro che prenderanno parte a questa trasmissione è stato il portale 'TvBlog'. Per Flavio Insinna ci sarà una specie di reunion molto interessante! Infine sono trapelati i nomi di alcune ex professoresse che torneranno a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cresce l'attesa per lo speciale de L'in onda venerdì 28 gennaio in primae che riporterà in studio alcuni campioni che hanno fatto la storia del game show più longevo della Rai. Sarà un modo per celebrare il 72esimo Festival die per riempire il buco lasciato dalla conclusione di The Voice Senior. Oltre al ritorno degli storici campioni, gli appassionati di questo programma ritroveranno anche alcuni giochi iconici come la Scossa e i Calci di rigore. A condire laci penseranno anche diversi ospiti e a svelare in anteprima i nomi di coloro che prenderanno parte a questa trasmissione è stato il portale 'TvBlog'. Per Flavio Insinna ci sarà una specie di reunion molto interessante! Infine sono trapelati i nomi di alcune exche torneranno a ...

