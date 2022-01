Leonardo nel segno dell’inclusività | guardando al 2030

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Per il secondo anno consecutivo,ottiene la qualificazione nel Gender-equality index (Gei) 2022 di Bloomberg, un indice che ha lo scopo di monitorare le performance delle società pubbliche quotate nel campo della parità di genere e. “La conferma nell’indice di Bloomberg rappresenta un risultato significativo perché dimostra l’efficacia del nostro approccio alla sostenibilità”, ha commentato il riconoscimento l’amministratore delegato di, Alessandro Profumo. Il Gender-equality index L’indice, prende in considerazione cinque diversi pilastri: la leadership e la valorizzazione del talento femminile, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche a contrasto delle molestie sessuali e il riconoscimento come brand a favore delle donne. Il Gei, dunque, segna i progressi di un’azienda verso la parità ...

