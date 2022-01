Advertising

Gazzetta_it : Leon firma a #Perugia per tre anni, 1.5 milioni a stagione #Superlega - TrgMedia : Sir Perugia, il presidente Sirci annuncia un doppio rinnovo: Leon firma fino al 2025, Colaci prolunga al 2023… -

Ultime Notizie dalla rete : Leon firma

La Gazzetta dello Sport

resterà in Umbria per i prossimi tre anni. Si parla di un contratto importantissimo (1.5 milioni a stagione, si dice appunto) per il migliore giocatore del mondo. "Non potevamo lasciarlo andare ......il prolungamento del contratto per altri tre anni per l'asso cubano - polacco e ladel libero fino al 2023 Il patron Sirci regala ai tifosi della Sir il rinnovo di Max Colaci e di WilfredoLa Cultural planteará en pocas fechas una oferta de ampliación a Jaime Sierra, que debutó con victoria en Lezama ...CaixaBank y la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco) han firmado un convenio de colaboración para mejorar la ...