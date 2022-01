Leo Messi e il Covid: 'Colpito da variante più dura'. Il ct Scaloni spiega il no alla Nazionale (Di giovedì 27 gennaio 2022) 'Lionel mi ha detto che è rimasto seriamente Colpito dal Covid. Aveva la variante più severa. È importante che torni fisicamente al top e ho sentito che non era l'ideale per lui arrivare in Nazionale ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) 'Lionel mi ha detto che è rimasto seriamentedal. Aveva lapiù severa. È importante che torni fisicamente al top e ho sentito che non era l'ideale per lui arrivare in...

