Lega Serie A, al via l'assemblea: i club chiedono capienza al 75% (Di giovedì 27 gennaio 2022) Al via l'assemblea della Lega Serie A in programma all'hotel Sheraton di Milano. Presenti tutte le 20 società, il presidente Paolo Dal Pino e l'ad Luigi De Siervo. All'ordine del giorno, le delibere in ordine alla gestione della pandemia di Covid con i presidenti di Serie A che chiedono al Governo di poter tornare a metà febbraio almeno al 75% di tifosi presenti negli stadi. Dalla prossima giornata, infatti, sarà concesso l'accesso solo al 50%. Sul tavolo dei lavori anche le proposte di sponsorizzazioni per le stagioni sportive 2021-2024; della questione diritti tv per l'Area Medio Oriente e Nord Africa con una nuova proposta di Infront; della proposta di nuovi premi per Coppa Italia, Supercoppa e contributi Europa League; adeguamento dello Statuto di Lega ai Principi Informatori per ...

