Le lacrime di Meggiorini dopo che un avversario ha insultato la madre morta | VIDEO (Di giovedì 27 gennaio 2022) In campo si dicono tante cose, anche fuori contesto. Cose che possono ferire la sensibilità di alcune persone. Non si tratta di una giustificazione, ma di una realtà vivente che gli atleti (agonisti e non) vivono sulla propria pelle durante una partita. Ed è quello che è accaduto mercoledì sera sul manto erboso dello stadio Via del Mare di Lecce, con i pugliesi che hanno battuto il Vicenza issandosi al vertice della classifica di Serie B. E nei momenti finali di un match molto teso, un calciatore giallorosso ha insultato la madre dell'attaccante vicentino Riccardo Meggiorini che è scoppiato in lacrime.

